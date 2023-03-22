Garanti Bankası ve 2 kamu Bankası üzerinden yapılan açıklamada 35.000 nakit ödemeler devam edeceği duyuruldu

Garanti Bankası VakıfBank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili araştırmalarını yapmak isteyen vatandaşlar, 3 kamu bankasının başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası VakıfBank ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de işlemlerinizi bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve dilediğiniz zaman kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış oldukları bu kampanyalarda 5 dakika içerisinde vatandaşları Kredi ödemelerini gerçekleştirirken nakit ihtiyacı olup işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak olan tüm vatandaşlara da 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

35.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte hesaplarını ödeme alabilmektedir. sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşlar kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda başvuru yapabiliyorlar.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan kampanyada ise özellikle emekli olan vatandaşları daha öncelikli olarak ve avantajlı olarak ihtiyaç kredisi kullandırılıyor. 31 Mart tarihi ne kadar geçerli olan bu Kredi kampanyasında iki kamu Bankası üzerinde de hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığını kullanarak denedikleri zaman bu banka üzerinden 35.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kullanacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini kamu bankaları üzerinden 3 ay ertelemeli olarak yaparsanız toplamda 33 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız.