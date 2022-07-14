Garanti Bankası ve 2 Bankanın Yaptığı Kampanya Emekliye Verileceği Açıklandı! Emekli Ödemelerini Şubelerden Yapacaklar...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyada 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, TC Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kendi banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, emekli maaş alan vatandaşlar, kredi başvurularında artık gelir belgesiz olarak işlem yapabilmektedirler. Gelir belgesiz kredi kullanarak, 50000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşların 70 yaşına kadar emekli olması yeterli.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde görebiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, mobil uygulama üzerinden de başvuru yapıyor.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklilere 50.000 TL'ye kadar diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarını kapatmaları için gelir belgesiz ve düşük faizli kredi veriyor. Banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden başvurularınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI,

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi hesaplarına yatırabiliyor. Emekli kredisi başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, emekli maaşınızı yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır. Emekli başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, ayrıca bankanın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Kampanya detaylarını ve faiz oranın resmi internet siteleri üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.