Garanti Bankası ve 2 Bankanın Toplantısı Bitti! 100.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlandı ve Onay Alınacak!

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 100000 TL'ye kadar hem krediyi, hemde borç transferi yapılacak. Son zamanlarda özellikle banka şubelerinin yapmış olduğu kampanyalarda yüksek limitli ihtiyaç kredileri, imkanları sağlanacağı açıklanıyor.

Garanti Bankası gibi özel bankalar yanı sıra Ziraat Bankası, kamu bankaları da destek olacağını açıkladı. Bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar istedikleri banka üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 100000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesine girebilecek.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisine garanti Bankası üzerinden kullanmak istiyorsa, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere gidecek olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması yetmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak daha düşük limitlerde kredi onayı alabilirsiniz.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka şubeleri ve banka internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde düşük faizlerle kredi ödemeleri yapılıyor.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden sizler için hazırlanan kredi kampanyasına katılabilir, oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen SMS ile kredi onayı alabileceği açıklandı. Bireysel TC KİMLİK aylık gelir ben doğum tarihine, Aral, arka boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.