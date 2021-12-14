Garanti Bankası ve 2 Bankadan Yeni Duyuru, Para İsteyenlere Banka Müdürü Onayı İle 100.000 TL Verilecek

Bankalar üzerinden 100 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 bankadan yeni duyuru yapıldı. Garanti Bankası qnb Finansbank ve Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar vereceği krediler de banka müdürü onayı ile müşterilerine destek verecek. 100.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar bu üç banka üzerinden alacakları kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yaparken Kredi kullanan kişiler diğer bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak işlem yapabilmektedirler.

100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli 2 kredi seçenekleri ile birlikte vatandaşlara destek veren Garanti Bankası Ziraat Bankası ve qnb Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile başvuruları almaya başladı.

Garanti Bankası

Özel bankalar arasında olan Garanti Bankası yaptığı kampanyalar ile her zaman en başta gösterilen bankaların başında geliyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için yapılan son dakika kampanyasında acil paraya ihtiyacı olan veya Banka borçlarını kapatmak isteyen kişilere 100.000 TL ödeme yapılacağı Haberi geldi. 100.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemelerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunuluyor.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar belirtilen şartlara göre bu kredileri istedikleri zaman kullanabilecektir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirlenen şartlara uygun olması durumunda en yakında Garanti Bankası şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden hemen başvuru gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler 100.000 TL kredi aldıklarında 24 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabiliyor.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank, banka müdürü aracılığı ile 100.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya Bu bankanın resmi internet sitesine giderek banka şubelerine gitmeden Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacağınız bu Kredi başvurusunda sizlere Garanti Bankası gibi qnb Finansbank da düşük faiz oranları ile işlem yaparak kredi kullandıracak.