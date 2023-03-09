Garanti Bankası ve 2 Banka Tarafından Mart Ayı Sonuna Kadar Başvuru İmkanı! Son Dakika Kampanyası Açıklandı!

Garanti Bankası ve 2 kamu Bankası tarafından yapılan Açıklama ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilerek başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde verileceği açıklandı. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden ve özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara özellikle mart ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi ödemesi yapılmaktadır. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel olan vatandaşların hem bankalardaki borçlarını kapatmak için hem de acil ihtiyaçları için kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlemlerinizi yapabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli olarak verilmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların kredi işlemleri başvuru şartlarına göre hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirirken özellikle kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarda emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gidererek hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir ve onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası 50.000 TL 36 ay vadede ihtiyaç kredisi için 1.79 faiz oranları ile birlikte sizlere 36 ay vadeli aylık taksit ödemesi 2037 TL olarak belirtmiştir.