Garanti Bankası ve 2 Banka Daha Yeni Duyuru Yaptı! Bugün Öğleden Sonra Bankalar Dolup Taşacak, Belgesiz Ödeme Verilecek

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 45000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi hazırlandı, bankaların resmi internet siteleri üzerinden açıklandı. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen kredi şartları dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi...

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirebilir.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda, bireysel müşterileri, sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olmaları durumunda ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalar açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak da 45000 TL kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden SMS atarak, internet bankacılığını kullanarak müşteri hizmetlerini arayarak veya en yakın Yapı Kredi Bankası ATM'si üzerinden 45000 TL kredi başvurusu yapabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına gönderebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar onay alabilmektedir. 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde politikalara uygun olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde bu bankalar üzerinden ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme veya kırkbeş gün erteleme yaparak da ilk taksit ödemesini yapabilmektedir.