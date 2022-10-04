Vakıfbank Emekliye 20.000 TL ile 85.000 TL Arasında Yeni Limit Belirledi, Maaşınıza Göre Ödemeler Yapılacak Denildi!

Kamu bankası Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar veya maaşlarını bu bankalara taşıyan vatandaşlara 20000 TL ile 85000 TL arasında yeni bir kredi limiti hazırlandığı açıklandı. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilerin maaşlarının bu bankalar üzerinden alınması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte krediler ödeneceği açıklandı. Devlet bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların sürekli olarak güncel takip etmiş olduğum, Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri kampanyalar devam etmektedir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanırken, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da yeni bir kredi hizmeti verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde, Vakıfbank, sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu imkanı sağlarken, kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa, ihtiyaç kredisi olarak 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek de kimlikleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabiliyorlar. Devlet bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu bu bankalar üzerinden en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden sizlere verilecektir.

Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden de diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorlar.