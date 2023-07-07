Garanti Bankası, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak müşterilerine yönelik cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son duyurusunda, Garanti BBVA Mobil uygulaması aracılığıyla müşterisi olanlara özel bir fırsat sunulacağı belirtildi. Banka, faizsiz ve masrafsız bir şekilde taksitli nakit avans imkanı sunarak müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Garanti Bankası'nın duyurusunda yer alan kampanya, "Mobil'den müşterimiz olanlara, 10.000 TL'ye varan %0 faizli ve masrafsız Taksitli Nakit Avans!" ifadeleriyle tanıtıldı. Kampanya kapsamında müşterilere 10.000 TL'ye kadar faizsiz bir şekilde nakit avans sağlanacak.

Kimler Kampanyadan Faydalanabilir?

Garanti Bankası'nın bu özel kampanyasından faydalanabilecek kişiler şu şekildedir:

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek Garanti BBVA müşterisi olan kişiler,

İlk defa Garanti BBVA müşterisi olanlar,

Kredi kartı başvuruları onaylandığında bu avantajdan yararlanabilirler.

Kampanya Detayları

Garanti Bankası'nın kampanyası 1 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma süreci Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanmalıdır. Uzaktan müşteri olma sürecinin tamamlanamaması durumunda şubeye gitmek gerekebilir ve bu durumda kampanyadan faydalanma şansı olmayacaktır.

Taksitli Nakit Avans kampanyasından faydalanmak için Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olunduktan sonra 14 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapılmalıdır. Başvurunun onaylanması ve kartın açılması durumunda müşteriler, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabileceklerdir.

Kampanya kapsamında müşteriye verilecek olan avans tutarı, başvurunun onaylandığı tarihten bir gün sonra hesaba yatırılacaktır. Bununla birlikte, taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir.

Garanti Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu bu faizsiz nakit avans kampanyası, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişilere ekonomik bir destek sağlayacak. Müşteriler, 10.000 TL'ye kadar faizsiz avans fırsatını kullanarak istedikleri gibi harcama yapabilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirtilen süreler içinde başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek isteyenler için Garanti Bankası'nın bu kampanyası büyük bir avantaj sunmaktadır. Faizsiz nakit avans imkanı sayesinde müşteriler, finansal ihtiyaçlarını karşılayabilir ve planladıkları harcamaları gerçekleştirebilirler. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve gerekli adımları takip etmeleri gerekmektedir.