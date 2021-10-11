Emekli Maaşları ile İkramiye Artışı Geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı ve Ekim Zammı Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin heyecanla beklemekte olduğu 3600 ek göstergeler için son dakika açıklamalarında bulundu. Memurlar için 3600 ek gösterge uygulama çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, açıklamasının devamında ise bu işi garantilediklerini belirtti. Buna göre en kısa süre içinde 3600 ek göstergeler için düzenlemeler meclise sunulacak ve büyük ihtimalle de meclis tarafından kabul edilecek. Böylelikle çalışan memur gruplarından bazı meslekler rekor düzeyde zam alacak ve ikramiyelerine de zam gelecek. Devlet için 25 yıl hizmet etmiş olan memurlar emekli olduklarında ise bu söz konusu düzenleme ile birlikte epey rahat edecek.

3600 Ek gösterge zam beklentisi uzun zamandan itibaren memur ve memur emeklisinin hayali idi. İlk önce 2018 yılındaki genel seçim öncesinde gündeme getirilen ek gösterge düzenlemesi polis, din görevlisi, hemşire, ile öğretmen gibi meslekleri yakından ilgilendiriyor. Bu konuda memur sendikaları da düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmişti. Beklenen müjdeli haber ise bu sefer geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri sonunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamalarda bulundu. Çalışma Bakanının açıklamalarının ardından ise İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu açıklama yaparak 3600 ek göstergenin sözünün verildiğini söylemişti. Konu hakkındaki son açıklamalar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

3600 Ek Gösterge ile Maaş Artışı

Ek gösterge hakkındaki son gelişmelerle beraber Emekli Sandığı'na tabi olan ve 25 yıl çalışması bulunan memur3600 ek göstergesi ile beraber emekli aylığı 4723 TL olacak. 30 yıl hizmette bulunan memur ise emekli maaşı düzenleme ile 5038 TL olacak.

Yalnızca emekli maaşında değil emekli ikramiyelerinde de ek gösterge düzenlemesi ile beraber ciddi bir artış meydana gelecek. Ek göstergelerin 3600’e yükselmesi ile emekli ikramiyeleri 32 bin TL’lik artış yaşayacak. Ek gösterge düzenlemesi şu an için polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire gibi meslekleri içeriyor.

Ek gösterge düzenlemesi ile meslek grupları maaşlarında ise %22 ile %25 düzeyinde bir artış bekleniyor.