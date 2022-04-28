Emekliye son müjde! Bayram için 10 bin TL ödeme yapılacak

Emekliye 10.000 TL Ödeme Yapılacağı Haberi Müjde Şeklinde Duyuruldu!

Emekli vatandaşlara 10.000 TL ödeme mi yapılacak? Kamu bankaları 10.000 TL ödeme yapmaya başladı mı? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bank emekli vatandaşlara 10.000 TL ihtiyaç kredisi müracaat işlemleri nasıl yapılır?

Emekli vatandaşların nakit problemlerine daima çözüm olacak kampanyalar üreten kamu bankaları yapmış oldukları bu son kampanyalar da kendi bankasından emekli maaş almakta olan vatandaşların yalnızca kimlikleri ile beraber gelip 10.000 TL ödeme almalarının önünü açacak bir kolaylık sağladı. Nakit ihtiyacınızın bulunması halinde emekli maaşınız hesabınız üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sizlerde emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız ve nakit problemi yaşıyorsanız, kimlik kartınız ile beraber herhangi bir kamu bankasına gelip ya da maaş aldığınız banka hangisi ise oraya gelip kimlik kartınızı orada çalışan memura ibraz ettikten sonra 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini 36 aylık vade seçeneği şeklinde ayda Ortalama 100 de 1.67 faiz oranı ile 3 ay geri ödemesiz bir şekilde alabilirsiniz.

Başvuru işlemlerinin yapılıp anında onay almak istiyorsanız kredi puanımızın en az 1400 ve daha da üzerinde olması gerekiyor. Bu kriterlere uyum sağlayan vatandaşlara anında onay verilecek ve hesaplarına 10.000 TL anında aktarılacak.