Bankamatik Kartı Olanlara 10.000 TL Ödeme Haberi Saat 20.00 De Verildi

Bankamatik kartına 10.000 TL ödeme son dakika olarak duyuruldu. 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler şartları merak ediyor. Bankamatik kartı olan kişiler eğer acil nakit ihtiyaçları varsa ve bankamatik kartını düzenli olarak kullanıyorsa banka kredi puanı yüksek olması durumunda 10.000 TL ödeme gelir belgesiz ve banka şubelerine gitmeden yapabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsa bankanın birden fazla kredi için imkan tanıdığı, başvuru yöntemleri ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde işlem yapmak istiyorlarsa belirtilen şartlara göre hemen onay alabilir.

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler banka şubelerine gitmeden kendi Yapı Kredi Bankası bankamatik hesabına 10.000 TL ödeme alabiliyor. Başvuru yapmak için kendi bankamatik hesabına üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya banka şubelerine giderek bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturmuş olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden onay almanız durumunda hesabınıza 10 bin TL yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca 3 ay ertelemeli olacak bu kredilerde SMS ile kredi başvurusu yaparak da ne kadar kredi onayı aldığınızı görebiliyorsunuz. Bankaların bireysel tüketici kredisi olarak vermiş olduğu 10.000 TL kredi kampanyasına katılmak için SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmından bireysel t.c. kimlik aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bankanın bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak sizlere ne kadar sonuç verdiği hakkında bilgileri söyleyecek.

Verilen bu işlemler ile kredi başvurusu yapamayan müşteriler bankanın internet sitesine girerek veya bankanın ATM'si üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler başvuru formuna cep telefonu numarasını düzgün ve eksiksiz olarak yazması gerekiyor. Yapmış olduğunuz başvuru sonrası çünkü Kredi sonucu cep telefonumuza gelecek mesaj ile öğreneceksiniz.