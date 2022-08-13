Halkbank Borç Kapatma Kredisi Veriyor! Başvuru Yapan Herkes İçin Ayrı Kampanya Başlattı!

Bankalara olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için nakit kredi kampanyası başlatan, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün ödemeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyası resmi olarak başladığı açıklandı. Halkbank, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteriler olması durumunda aynı gün içinde kredi imkanından faydalanarak kredi kullanabileceği haberi geldi.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara, Halkbank ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sağlayacak. Banka şartlarına uygun olan vatandaşların aynı gün içinde hesapların alacakları bu ödemeleriyle birlikte diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de destek sunacaktır.

HALKBANK KREDİSİ BAŞVURUSU YAPMAK!

Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank, düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır. Bu banka üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmeniz için şubelere gitmeniz isteniyor.

Diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve kredi borçlarını kapatmak için işlem yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde, Halkbank'ın borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilirler. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşlar ile memur olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, maaş taşımalarını yaptıktan sonra 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli, emekli maaş hesapları üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilirler ve bu kredilerde tüm banka ve kredi kartı borçlarını hemen kapatabilirler. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapmanız istenmektedir. Halkbank üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri de yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanmaktadır.