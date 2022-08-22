Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar 7 gün içinde başvuru yapması gerekiyor, banka genel müdürlüğü tarafından duyuru

Garanti Bankası banka müşterilerine yapmış olduğu yeni Kredi kampanyasında 7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler için 36 ay vadeli düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olan bu krediler 50.000 TL'ye kadar ödenecek ve 7 gün içerisinde başvuru yapmanız durumunda krediniz aynı gün içinde hesabınıza yatırarak sizlere düşük faiz oranları ile kullandırılacaktır.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Bu banka üzerinde hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulaması kullanması isteniyor. Garanti Bankası mobil uygulaması veya Garanti Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak buradan internet bankacılığı uygulamasına giriş yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek onaylanan bu Kredi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Garanti Bankası üzerinden kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması durumunda 7 gün içerisinde yapacakları Kredi başvurularında hem banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek hem de diğer bankadaki olan borçlarını kapatacak Kredi kampanyasına katılabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde başvuruşu yapma şansına hemen olanak sağlanacaktır. Garanti Bankası hesabınız varsa bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.