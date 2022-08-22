Akbank banka hesabı olanlar için önemli açıklama! 8 gün içinde başvuru yapmanız istenecek, Şart verildi...

Akbank hesabı olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilmeleri için şartlara uygun olmaları durumunda 8 gün içinde gelir belgesiz kredi alacağı Haberi geldi.

Akbank genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişiler eğer 8 gün içerisinde başvuru yapmak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 8 gün içerisinde yapacakları Kredi başvurularında gelir belgesiz olarak nakit imkanından faydalanacağı açıklandı.

Akbank başlatmış olduğu bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 8 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Bireysel müşterilerin başvurularını gerçekleştirerek nakit onay alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için şartlara uygun olması ile birlikte aynı gün içinde kredileri hesaplara yatıracağı da açıklandı. Başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden Akbank en düşük faiz oranları ile birlikte kendi müşterilerine 8 gün içerisinde kredi onayı sunmaktadır.

Akbank hesabınız varsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradaki internet bankacılığı uygulaması şifresi ile birlikte mobil uygulamaya girecek ve buradan yakıt Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Akbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda 8 gün içerisinde yapılacak olan tüm kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi sizlere düşük faizli olarak verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına kat olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubelerine gitmeden de işlemler yapılacak ve nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak krediler kullandırılacaktır.