Garanti Bankası emekliye müjde verdi, Hem kredi hem promosyon ödemesi yapılacak

Garanti BBVA, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla adını duyuran bir bankadır. Son olarak, en düşük emekli maaşına yapılan zamdan sonra harekete geçen banka, tüm EYT'lileri müşterisi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak olan 2 milyon 250 bin EYT'li arasında hala ödeme almayan yüz binlerce emekli adayı bulunuyor.

Garanti Bankası, emekli müşterilerine sunduğu promosyon kampanyasını güncelledi. En düşük emekli maaşı alan müşterilere ödenen 4500 TL'lik promosyon, taban emekli aylığı 7500 TL olarak belirlendiğinden beri 6750 TL'ye yükseldi. Daha önce düşük seviyedeki promosyondan yararlanan emekliler, bankaya başvurarak aldıkları ücret ile güncellenen ücret arasındaki farktan yararlanma hakkına sahip olacak.

Banka şu anda promosyon kampanyasında 2 farklı ödeme yapıyor. Maaşı 7500 TL ile 10000 TL arasında olan müşterilere 6750 TL nakit ödeme yapılırken, emekli aylığı 10000 TL'nin üzerinde olan emeklilerin hesaplarına 7500 TL yatırılıyor.

Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir bankadır ve emekli müşterilerine sunduğu promosyon kampanyası ile onların hayatını kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu kampanya, emekli müşterilerinin bankaya olan sadakatini arttırırken, bankanın da müşteri sayısını arttırmasına yardımcı olmaktadır.