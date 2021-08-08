Garanti Bankası, emekli ve çalışan kişilere 100000 TL borç kapatma kredisi veriyor. Garanti Bankası, sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan bankalardan birisidir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere yüzbin TL'ye kadar yeni yaptığı kredi kampanyasında, borç transferi yapmaktadır. Pandemi döneminde özellikle borçlarını ödemekte zorluk çeken kişiler bu krediler ile birlikte rahat bir nefes alıyor. üstelik alacağınız kredilerde 36 ay vade yapabilir ve ilk taksit ödemesinde 3 Ay erteleme yaparak, 3 ay sonra ödemelere başlayabilirsiniz. Garanti Bankası, 100000 TL borç kapatma kredisi almak isteyen kişiler, güncel Kredi ve kredi kartı borçlarını kapata bilmektedirler.

Garanti Bankası, 100000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Eğer icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa veya kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzensiz ödüyorsanız onay alamazsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek işlem yapması gerekiyor.

Garanti Bankası, 100000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yaptığınız zaman eğer internet üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, kredi borcunuz ve kredi kartı borcunuz olduğu için onay alamayabilirsiniz. Banka şubelerine gittikten sonra banka, sizleri değerlendirmeye sokar ve aynı gün içerisinde sizlere, şube onayında yüz bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verir.

Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankaya taşınması istenecektir. çalışan müşteriler ise 100000 TL borç kapatma kredisi kullanacaklarsa en az 3 aydır son işyerinde, kesintisiz olarak sigortalarının yatmış olması gerekiyor.

Bu şartlara uygun olan müşteriler, 100000 TL'ye kadar borç kapatma, kredisini garanti Bankası üzerinden kullanabiliyorlar. alacağınız borç kapatma kredilerinde ihtiyaç kredisi haricinde konut kredisi ve taşıt kredisi borçlarınızı kapatamazsınız. Banka sadece, kredilerde ihtiyaç kredilerine kapatma yapmaktadır.

Garanti Bankası, 100000 TL üzerinde borç kapatma kredisi

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan müşteriler eğer 100000 TL üzerinde borçları varsa yine bu banka, kişilere yardımcı olacaktır. 100 bin TL üzerinde borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankayı bir ipotek vermeniz gerekiyor. İpotek karşılığı kredi alarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, genellikle taşınmaz olan ipotekleri sizlerden teminat olarak ister. verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar kredi kullanabilirsiniz, ipotekli kredilerde de borç kapatma kredisi alacağınız için en fazla 36 ay vade yaparsınız. Bu yüzden kredi kullandıktan sonra krediyi ödeyebilecek bir gücünüzün de olmasını, bankaya göstermeniz gerekiyor.