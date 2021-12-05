Garanti Bankası emekli ve çalışan kesime duyurdu! 20 bin TL'ye kadar şartsız nakit imkanı

Garanti Bankası emekli ve çalışan kesim için müjdeli haberini duyurdu. 20.000 TL tutarlı kredi de şart gerekmiyor. Garanti Bankası üzerinden uygulamaya koyulan kampanyada 36 ay vade uygulanmakta. Düşük faiz oranları ile emekli ve çalışanlar rahat bir nefes alacak.

Emekli ve çalışanlara verilecek olan kredilerde Garanti Bankası hızlı destek sağlayacak. Bankada hesabı bulunan kişiler bankanın internet bankacığı uygulaması üzerinden 7 /24 kredi başvurusu yapabilir.

Nakit ihtiyacı hisseden kişiler için uygulamaya koyulan kredi için Garanti Bankası üzerinden işlem yapılmak isteniliyor ise kredi politikalarına uygun olan şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Emekliler için her hangi bir şart koşmayan banka sadece maaşlarını banka üzeriden almaları halinde kredi imkânından faydalanabilecek.

Garanti Bankası 20.000 TL kredi başvurusu

Acil nakit ihtiyacı hisseden kişiler Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparlar ise bankanın internet sitesini kullanarak başvuruda bulunabilirler. İnternet üzerinden başvuru yapan kişilere banka, cep telefonundan sonucu bildiriyor. Garanti Bankası 20.000 TL tutarındaki kredi kampanyasından kredi kullanmak isteyenlere 36 ay vade imkânı sunuyor.

Banka tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler isterlerse banka şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler. Şubeye gidilmesi halinde kimlik belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Gelir belgesine gerek duymayan kampanyada kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Her hangi bir yerde çalışan kişiler için en az 3 ay o işyerinde sigortalı olarak çalışılmış olması şartı bulunur. Kredi onayı alındıktan sonra banka kişinin sigorta durumuna bakarak kredi kullandırabilecek.

Kredi imkânından faydalanmak isteyen kişi eğer esnaf ise, ticari bölümden başvuru yapabilir. İhtiyaç kredisi için yapılan başvuruda 20.000 TL lik ihtiyaç kredisi için şartın ön planda olmadığı vurgulanır. Bireysel tüketicilere destek kredisi bireysel müşterilere verilecektir. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen kişiler bankanın internet sitesinden detayları öğrenerek bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra müşteri hizmetlerinden de aynı bilgileri almanız mevcuttur. Sizlerde bu kredi imkânından faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.