Garanti Bankası Emekli Olanlara 20000 TL ile 60 Bin TL Arasında Ödeme Yapacak!

Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen kampanya ile beraber emekli olanlar 20.000 TL ödeme alma hakkı kazanıyor. Peki nasıl alınır? Ayrıntılar neler? Detayları sizler için haberimizin devamında hazırladık....

Garanti Bankası emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirdiği yeni kredi kampanyasında 20.000 TL'ye kadar hızlı olarak acil ihtiyaçlarınız için çekebileceğiniz kredi kampanyası başlattığını ilan etti. Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılım sağlamak isteyenler ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri taktirde banka şubelerine müracaat ederek ya da bankanın kısa mesaj atarak 60 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilecekler.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Ayrıntıları

Garanti Bankası üzerinden gerçekleştirilecek kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar emekli maaşını bu bankaya taşımaları halinde kısa mesaj atarak anında krediye onay alabilecekler. Cep telefonunuzun kısa mesaj kısmına giriş yaparak T.C. Kimlik numaranızı yazabilir ve buraya 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen bu kampanyaya katılım sağlayacak kişiler 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebilirsiniz ve kredi onayı alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılım sağlamak için başvurularınızı yaptıktan sonra banka sizi kısa bir süre değerlendirmeye alacaktır. Ardından tarafınıza başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığı iletilecektir. Başvurunuz onaylandıktan sonra anında hesabınıza nakit aktarılacaktır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler emekli olmaları halinde Garanti Bankası haricinde diğer özel bankalardan da işlem gerçekleştirerek kredi çekebilecekler. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın talep ettiği koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Eğer emekli maaşını başka bir özel bankada ise kendi emekli maaşı aldığınız banka üzerinden internet bankacılığı şifresi elde ederek bankanın online ihtiyaç kredisi başvurusuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Krediye yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için Garanti BBVA resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda krediye başvuru yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet adresine girebilir, müşteri hizmetlerini arayabilir, mobil bankacılığa giriş yapabilir ya da bizzat size en yakın Garanti BBVA şubesine müracaat edebilirsiniz. Banka resmi internet adresinden detayları ve koşulları ilan etti. Sizde Garanti BBVA tarafından sunulan cazip kredi kampanyasından faydalanarak ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.