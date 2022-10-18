Garanti Bankası duyurdu! Garanti BBVA Banka hesabı olan kişiler, Bugün ödeme almaya başladı: 50.000 TL

Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için bugünden itibaren gelir belgesiz olarak 50000 TL kredi ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda, hemen bulunabilecek onaylanan kredilerinizi hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 36 ay vadeli olarak sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanırken, gelir belgesi istenmeden ihtiyaç krediniz hesaplarımıza hemen aynı gün içinde atılmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredisinden faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini pk yapmak istiyorlarsa, özellikle bankanın müşterisi olması durumunda, Garanti Bankası, mobil uygulamasını kullanarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz tüm kredi başvurularında en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılıyor. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilecekleri bir kredi paketi hazırlandı.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız o emekli olmanız durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanma imkanda sizlere sunulur. Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir, kredi, kampanyalar hakkında bilgileri yine buradan alabilirsiniz.