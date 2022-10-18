Akbank hesabınız varsa, 10.000 TL ile 75.000 TL arasında ödeme alacaksınız! Bankadan açıklama var

Akbank hesabı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Akbank hesabı olan vatandaşları 10 bin TL ile 75000 TL arasında ödeme verileceği duyuruldu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Akbank üzerinden alacakları bu kredi kampanyalarında başvuru şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanya hazırlandı. Bireysel ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde işlem yapılacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank üzerinden başlatılan bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara çok düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınızı yatırılmadan önce banka kredi puanınıza bakılacak ve ondan sonra kredi ödemesi gerçekleştirilecektir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapabilir. Akbank İnternet bankacılığı uygulamasını kullanmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredinizi ne kadar olduğunuda görebileceksiniz.

Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış oldukları ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini hemen hesaplarına yatıracak onaylanan kredileri de aynı gün içinde kullanacaklardır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde verilmekte olup, hızlı bir şekilde krediyi hesabınıza aynı gün içinde atabilirsiniz.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.