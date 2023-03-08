Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi Başladı! Mart-Nisan-Mayıs Ödeme Olmayacak!

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni borç kapatma kredisi ile birlikte sizler de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemelerinizden faydalanabilecek ve nakit kredi ödemelerinizi hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası yapmış olduğu bu borç kapatma kredisinde Mart Nisan ve Mayıs ayları içerisinde sizlerin ödeme yapmanıza gerek kalmayarak Haziran ayında Kredi taksitlerini başlatacak ve 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu krediler de sizlere 36 ay vadeli işlem yaparak nakit kredi kullanımı sağlayacaktır.

Garanti Bankası yaptığı yeni borç kapatma kredisi ile birlikte tüm bireysel müşterilere hemen aynı gün içinde işlem yapacak ve kredi ödemelerini de yine aynı gün içinde Banka şube etkisinde sizlere kullandıracaktır.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak ve kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak gönderilecektir. Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Garanti Bankası yapmış olduğu borç kapatma kredisinde sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacak ve tüm bankalardaki borçlarınızı kapatmayı kabul ediyorsanız sizlere kredi onayı verecektir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi sadece başvurularını banka şubeleri üzerinden almaktadır. Garanti Bankası üzerinden sizler de başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için en yakın banka şubesini kimlik ve gelir belgesi ile birlikte giderek ₺50.000'ye kadar sizlere verilecek olan borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.