Garanti Bankası Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere 11.000 TL Ödeme Yapıyor

Garanti Bankası yaptığı kampanyalar ile gündem olmaya devam ediyor. Başvuru yapacak olan kişilere son dakika kredi kampanyası veriyor. Garanti BBVA üzerinden 11.000 TL kredi alacak kişilere son dakika haberi bankadan gelecek. Garanti BBVA Bankası üzerinden 11.000 TL ödeme alacak kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ayrıca 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden işlem yapacak olan kişiler özellikle bankadan hesabı varsa banka hesabı üzerinden 11.000 TL ödeme alabileceklerdir. Garanti BBVA işlemlerinde kişilerin tc kimlik numarası üzerinden sorgulamasını yapıyor ve kredi notu uygun olan kişilere imkan verilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden 11.000 TL işlem yapacak olan kişiler kampanyaya katılmak için sigortalı olarak çalışıyor ve emekli olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. 11.000 TL kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler kredi onayı alabileceklerdir. 11.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşı üzerinden de kredi onayı alacaklardır. Kredi alacak olan kişiler emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden almıyorsa maaş taşıması sonrasında kredi onayı alacaklardır.

Garanti BBVA 11.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası kredi başvurusu en kolay banka şubelerinden yapılıyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek bu banka üzerinden 11.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 11.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli olan bu kredileri banka şartlarına uygun olmaları durumunda Garanti BBVA mobil uygulaması için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden internet şifresi alması gerekmektedir.

Ayrıca Garanti BBVA bankası resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti BBVA Bankası üzerinden internet ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu söyleuecektir.