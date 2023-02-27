Garanti Bankası bankamatik kartı hesabı olan tüm emeklilere 100.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Garanti Bankası yeni yapmış olduğu kampanya duyurusunda emekli maaşı alan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda 24 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar alacakları tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanmak şartı ile hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Garanti Bankası 2023 yılında başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyaları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faizlerle hemen işlem yapılacaktır. 2023 yılında başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşıyarak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere Emekli promosyonu haricinde yüksek limitli ihtiyaç kredisi ödemeleri de verilecektir.

Garanti Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kimliğinizle birlikte hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilir bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin düşük faizi alacakları ihtiyaç kredilerinde özellikle de banka müşterisi olması durumunda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de ihtiyaç kredisi ödemeleri içinden transfer kredisi ödemeleri verilecektir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden aynı zamanda Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin şubeler haricinde mobil uygulama ve internet bankacılığı şubesi üzerinden de işlemleri gerçekleştiriliyor.