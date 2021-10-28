Garanti Bankası ay sonuna kadar 8000 TL şartsız kredi onayı vereceğini açıkladı

Garanti Bankası ekim ayı içinde yapmış olduğu kampanyalarla oldukça konuşulan bankaların başında geliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 8 bin TL'ye kadar tekrardan yeni bir kampanya ekranı açan Garanti Bankası kredi onayı alamayan kişilere de onay vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan 8000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanırken banka daha önce kredi başvurusu yapmış ve kredi onayı alamamış sigortalı olarak çalışan kişilere de onay verecek.

Emekli olan kişilerde acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri düşük faizli 8000 TL ihtiyaç kredisi için bu bankadan istedikleri zaman Başvuru yapabilecekler. özellikle emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız kredi başvurunuzu daha yüksek limitlerde de 3 ay ertelemeli yapabilirsiniz.

Garanti Bankası acil ihtiyacı için 8000 TL veriyor

Garanti Bankası üzerinden 8 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç için kullanacağınız kredi başvurusunda hızlı bir şekilde kredi onayı almak isteyen kişilere banka hemen Kredi sonucunu sunacak.

8 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka birden fazla şart isteyecek. Kredi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden 8000 TL onay almak istiyorsa en az kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler ayrıca en az 90 gündür aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması durumunda Garanti bankası'nın vermiş olduğu bu kredileri gelir belgesiz olarak kullanabileceklerdir.

8 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredi de banka sizlere Kredi notuna göre de faiz oranı uygular. 8 bin TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde Garanti Bankası şubelerinden kimlikle başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca bankadan resmi internet sitesine girerek düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi

Garanti Bankası 8000 TL haricinde ayrıca ihtiyaç kredisi kampanyası da yapıyor. Bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 200 bin TL'ye kadar onay alabiliyorsunuz. 50.000 TL'ye kadar verilen kredilerde banka 36 ay vadeli Kredi imkanı sunarken 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı veriyor.