İş Bankası Nakit İhtiyaçlarını Beklenmedik Bir Kampanya İle Çözdü! 35.000 TL Ödeme Verilecek ve İş Cep Uygulamasına Yata

Bankaların başlattığı kampanyalardan birtanesi olan ve internet üzerinden kullandırılan kredi kampanyalarına iş Bankası da dahil oldu. İş bankası ihtiyaç kredisi olarak 35000 TL'ye kadar krediyi, internet üzerinden hızlı bir şekilde verecek. İş bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa banka hesabı olması ve internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir.

35000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için banka, belirli şartlar uyguladı. işte bu şartlar...

Kredi kullanacak olan kişinin, 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Kredi kullanacak olan kişinin banka kredi notu: 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerin emekli maaşı, bu bankadan alması hem çalışan kişilerin ise sigorta primlerinin en az 3 aydır aynı işyerinde yatıyor olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin bankalarda e haciz olmaması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin bankalarda, icralık avukatlık veya kırmızı kalem gibi listelerde bulunmaması gerekmektedir.

Bankalarda kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce kredi kullanmış olması ve düzenli ödemiş olması gerekiyor.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, İş Bankasının yapmış olduğu 35000 TL'ye kadar verilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir ve kredi kampanyasına katılarak istedikleri zaman nakit onay alabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İş bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesabı olması durumunda bankanın kendi uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. 35000 TL'ye kadar ödenecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli yapabilir, toplamda da 36 ay vadeye kadar düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. İş bankası kampanya dahilinde ayrıca, kendi resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu alacağını duyurdu. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen görebilirsiniz.

Emekli olan kişiler için ise banka daha yüksek limitlerde kredi imkanı sunmaya devam edecek. Kredi kullanacak olan kişiler, İş Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsa veya emekli maaşını İş Bankasına taşıyorsa, kredi kullanabilecek. Emekli olan kişiler için ayrıca diğer bankadaki olan tüm banka borçları da kapatılarak, ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır...