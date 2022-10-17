Garanti Bankası, Akbank, TEB, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası Açıkladı: Bankalarda Hesabı Olanlara Nakit Veriliyor

Garanti Bankası, Akbank, TEB, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında, ekim ayı sonuna kadar 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak bu beş banka üzerinden 36 ay vadeli kredi verilecektir. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olması ve banka kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalarda 35000 TL'ye krediler gelir belgesiz olarak hızlı birşekilde sizlere ihtiyaç kredisi olarak sunulmaktadır. 5 banka üzerinden de yapılacak olan kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını isterlerse internet bankacılığı uygulamaları üzerinden isterlerse de bankaların SMS kredi servisleri üzerinden işlem yapacağını söyleyebiliriz.

BAŞVURU

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredinizi ne kadar olduğunu hemen görebileceksiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi ihtiyaçlarını cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen gerçekleştirebilir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda veya banka hesabı olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan başvuru yapmaları durumunda 35000 TL ödeme alabilir.

Teb Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda cep telefonları üzerinden SMS atmaları durumunda 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.