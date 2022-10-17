Son dakika: Emekliye müjde! Emekli maaşı alanlara 40.000 TL ödeme yapıldı! Hesaplarınızı kontrol edin, Sorgulama yapın

Denizbank, bu sabah başlatmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte emekli maaş alan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Denizbank emekli, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde nakit ihtiyacı olan kişilere 40000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilerek, istediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanı sağlanmaktadır.

Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte nakit kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Denizbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanmalarına da olanak sağlanacaktır.

Denizbank 40000 TL kredi başvuru

Denizbank 40000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da istedikleri zaman emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Denizbank 40000 TL kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli mesaj ile birlikte hep cebimde kredi kampanyasına katılarak, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olup, hemen cep telefonları üzerinden şu mesajı atması gerekiyor.

Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 32 80 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizlere verilecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli 40000 TL ödeme alabilirsiniz.