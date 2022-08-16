Garanti bankası açıklaması umut oldu! Sosyal medyada gündem oldu! 100.000 TL ödemeyi herkese yapacaklarını açıkladı

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, aynı gün içinde ödeneceği duyuruldu. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli 50000 TL kadar kredi kullanırken, eğer 100000 TL kredi onayı almaları durumunda sadece 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekleri haberi geldi.

Garanti Bankası üzerinden 24 ay vadeli 100000 TL ihtiyaç kredisi almanız durumunda ise banka sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlarken, ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde ödemeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de vermektedir.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 31 Ağustos tarihine kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişiler için en düşük faiz oranlarından yararlanarak tüketicilere üzmeden ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden tüketici kredisi kullanmak isteyen bireysel müşterilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi onayı alacağını da söylemek istiyoruz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemesi yapılmaktadır. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, en az son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda veya emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşır iseniz kredi başvurusunda bulunarak, 100000 TL, onay alabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabildikleri gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de kredi başvurularını gerçekleştirerek, Garanti Bankası üzerinden 100000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden alabilmektedir. Garanti Bankasının resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın diğer kredi kampanyalarımıza göz atarak, sizler için hazırlanan tüm kredilerden faydalanabilirsiniz.