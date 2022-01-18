Flaş Haber Geldi! Bankamatik Kartı Olan 5000 TL Ödeme Alacak

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 5.000 TL'ye kadar ödeme alma haberi devam ediyor. Bankalar üzerinden nakit kredi başvurusu yaparak, bankamatik kartınıza haftasonu olsa bile ödeme alabiliyorsunuz.

Nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlar kendi bankaları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte 5000 TL 36 ay vadeli kredi alabildikleri gibi, ayrıca beş bin TL ye kadar artı para imkanından da faydalanabilir. Kampanya başlatan ilk banka olan Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir.

Resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası haricinde özel bankalarda başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. özel bankalar üzerinden nakit kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalar, sizlere haberimizde verilmektedir.

Denizbank Üzerinden Hemen Başvurun!

DenizBank üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte, Denizbank hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığı ile 5000 TL ödeme alabiliyor. Denizbank, hesabınız üzerinden açacağınız mobil şifresi ile birlikte internet bankacılığına giriş yapabilir ve Denizbank, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa, ayrıca banka şubelerine giderek de işlem yapabiliyor.

TEB Bankası SMS ile Veriyor

Kampanya devam eden TEB Bankası, SMS ile başvuru yapan vatandaşlar için nakit kredi imkanı sağlıyor. TEB Bankası üzerinden cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek SMS ile kredi başvurusu yapabilir ve bu bankanın kampanyasından yararlanabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda hızlı birşekilde kredi onayı almak istiyorsanız, kimlik numaramızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. TEB bankası ayrıca, kendi kurmuş olduğu dijital banka olan cepteteb uygulaması ile birlikte vatandaşlara 5000 TL ile 50000 TL arasında kimliksiz ve gelir belgesiz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde bu banka şubeleri üzerinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranları ile birlik kıllık ediniz limitlerde kredileri kullanabilirsiniz.