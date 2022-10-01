Garanti Bankası 10.000 TL Kredi Herkes İçin Açtı! Sistem Kilit Oldu! İsteyenler Hemen Alıyor

Garanti Bankası son dakika yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları belirli şartlar dahilinde kredi kullandıracağı hakkında haberleri yayınladı. Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan yeni kredi kampanyasında özellikle 10000 TL'ye kadar düşük limitlerde kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi notuna bakmadan hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına da olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadede kredi imkanı sağlanacaktır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılan kampanyada özellikle emekli olan kişilerinde maaş müşterileri olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyası...

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları ve düzenli bir geliri olması yeterli olacaktır.

Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup, ne kadar kredi onayı, alacağınız hakkında bilgileri görebileceksiniz. Garanti Bankası şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara bildirilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi hizmeti sunulacağı da duyuruldu. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda banka kredi ONAYI HK, şube yetkisinde olacak ve sizler başvurunuzu yaptıktan sonra kredinizi alıp çıkacaksınız.