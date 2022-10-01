26 Yaşından Büyük Olanlara 20.000 TL 30.000 TL ve 50.000 TL Ödeme Ayrı Ayrı Verilecektir!

26 yaşından büyük olan vatandaşlar için yeni bir kredi paketi hazırlandı. 20000 TL ile birlikte 50000 TL arasında 36 ay vadeli düşük faiz oranlarıyla birlikte kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi verilecek. 26 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 20000 TL ile 50000 TL arasında kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılmaktadır. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, onay alan vatandaşların kredi puanı 1200 ve üzerinde olmasıda istenmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredileri hesaplarına buradan da yatırabilmektedir.

Akbank üzerinden SMS ile kredi kullanmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank hesabı olan vatandaşlar, sms atmadan da ihtiyaç kredisi başvurularını, Akbank Direkt uygulamaları üzerinden de banka, resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak da yapabilir ve onaylanan kredileri de hesaplarına yatırabilirler.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazıp göndermesi durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabileceğini de söylemek istiyoruz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceğini de söylemek isteriz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredilere hesaplarınıza yatırarak da aynı gün içinde istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.