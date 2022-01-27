Emekli Vatandaşlar Dikkat! Kefilsiz Koşulsuz 50 bin TL Veren Bankalar Açıklandı…

Emekli olan vatandaşlar için gelen son dakika haberiyle beraber kefilsiz koşulsuz ve belgesiz 50 bin TL’ye değin kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli olanlar için yapılan bu temel kampanyanın detayları şu şekilde: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın başlattığı bu özel kampanyaya katılacak olanlar, kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmiş olacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, kamu bankası sınıfında yer almasından ötürü ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekli bireylere oldukça düşük faiz seçenekleri ile kredi onayı vermeye devam ediyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emekliler emekli maaşları ile işlem gerçekleştirmek istiyorsa banka şubesini ziyaret ederek emekli maaşını taşıması koşulu sunuyor. Ziraat Bankası emekli kredisi formunda 50 bin TL’ye değin kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye dek işlem gerçekleştirebilmiş oluyor.

Ziraat Bankası hariç öteki kamu bankaları olarak da bilinen VakıfBank ve Halkbank üzerinden de aynı koşullarla beraber emekli maaşının taşınması halinde yüksek limite sahip krediler kullanılabiliyor. Ziraat Bankası şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarasından, bir de resmi internet sitesinden güncel faiz oranlarına bakarak kredi başvurunuzu en güvenilir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Burgan Bank

Emekli kredisi vermeye devam eden Burgan Bank gerçekleştirdiği kampanyayla yalnızca emeklilere umut oldu. Emekli ve ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuruda bulunmak isteyen bireylere 50 bin TL’ye dek kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşını Burgan Bank şubelerine taşıması lazımdır. Banka şubelerinden ya da bankanın internet sitesinden başvuru gerçekleştirilebilir. Kredi kullanımının olması için banka şubesine gitmek zorunludur.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara emekli maaşlarını bu bankaya taşıma koşulu sunuyor. Bunun sonucunda da 50 bin TL 36 ay vadeli düşük faize sahip kredi kullanımına olanak tanıyor. Emekli maaşını Garanti Bankası’na taşıyıp, bunun yanında emekli promosyonu olarak 2 bin TL kadarlık ödeme almak mümkün hale geliyor. Böylece emeklilerin yüzleri de en iyi şekilde gülmüş olacak. Detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.