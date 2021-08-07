Finansbank ve Enpara Bankası 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli en düşük faizle krediye başladı, Bankaya gitmek yok

Finansbank ve Enpara Bankası 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi vermektedir. QNB Finansbank ve Enpara Bankası ortaklığında yapılan bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız nasıl başvuru yapabilirsiniz, sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

50.000 TL'ye kadar ihtiyacınız varsa bu iki bankadan birisini seçerek kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank ve Enpara Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapmıştır. Sizlerde bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredi'nin size hemen kullanabilirsiniz.

Üstelik banka hesabı olan kişiler 5 dakika içerisinde tüm onaylı krediyi hesaplarına atabilmektedir. Bu iki bankadan da kredi başvurusu yapacak olan kişiler aynı sistem üzerinden değerlendirilmektedir. Çünkü, Enpara Bankası Finansbank'ın kurduğu bir dijital bankadır. 2 bankada aynı sistem üzerinden kişilerin kredilerini vermektedir. Enpara.com Bankası ve QNB Finansbank üzerinden kredi alacak olan müşterilerin 1200 ve üzerinde kredi notu olması diğer banka ödemelerinde sıkıntı olmaması durumunda 18 yaş üzerinde ise onay alabilecektir.

QNB Finansbank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

50.000 TL'ye kadar oturduğunuz yerden başvuru yaparak ne kadar kredi onayı aldığınızı merak ediyorsanız QNB Finansbank sizlerin aradığı banka olabilir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedir.

50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile hızlı bir şekilde sonuçlanıyorç Kmlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz cep telefonunuza 3 dakika içerisinde kredi sonucu cevap olarak mesaj da gelecektir.

Gelen mesajda eğer onay aldıysanız ne kadar onay aldığınızı söyleyecek ve bu onaylı tutarı en yakın banka şubesinden İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz. QNB Finansbank 50.000 TL'ye kadar verdiği bu krediler de 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyası da sizlere sunmaktadır. Çalışan emekli olan devlet memuru esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlarımız bu kredileri kullanabilirler.

Finansbank üzerinden ayrıca banka hesabı olan kişilerde internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusu yapabilir, internet bankacılığı üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay almanız ile beraber hemen sonucu öğrenebilirsiniz.

Enpara.com Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Enpara.com Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeli kredilerine hiçbir şekilde bankaya gitmeden kullanabilir.

Çünkü bu bankanın bir şubesi yoktur. Dijital banka olarak hizmet veren bu bankada yapacağınız tüm bankacılık işlemleri dijital olarak ve masrafsız olarak sizlere sunulmaktadır. Bu yüzden çok müşterinin Enpara Bankası'nı seçtiğini söyleyebiliriz.

Bu bankada hesabınız yoksa enparanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Onaylanan kredi'nin sonrasında sizin ev veya iş adresinize gelecek olan Enpara yetkilisi size ilk olarak hesap açacak ve daha sonra da onaylanan kredi kullandıracaktır. Bu durumda da bankaya gitmeden kredi kullanmış olacaksınız. 50.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz.