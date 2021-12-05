Gambiya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Sayımı Başladı

Gambiya'da vatandaşlar, demokratik ilerlemenin bir testi olarak görülen sıkı bir yarışta cumhurbaşkanı için oy kullandıktan sonra sandıklar kapandı.

Cumartesi günkü oylama, eski cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in 2016'da görevden alınmasından bu yana Batı Afrika ülkesinin ilk demokratik seçimi oldu.

Mevcut cumhurbaşkanı Adama Barrow'u destekleyen bir muhalefet koalisyonu tarafından mağlup edilen Jammeh, yenilgiyi kabul etmeyi reddettikten sonra 2017'de Ekvator Ginesi'ne kaçtı.

Gambiya, okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüksek olduğu bir ülkede oy pusulalarının bozulmasını önlemek için benzersiz bir oylama sistemi (her adayın oy pusulasına atılan bilyeler) kullanır.

56 yaşındaki eski bir güvenlik görevlisi ve emlak geliştiricisi olan Barrow, iki eşiyle birlikte Banjul'da oy kullandı.

Daha sonra, "Gambiyalı seçmenlerden büyük bir katılım görmekten mutluyum" dedi ve zaferden emin olduğunu ekledi.

Basit çoğunluk sistemine göre sonuçların Pazar gününe kadar açıklanması bekleniyor, ancak geçici rakamlar Cumartesi günü geç saatlerde damlamaya başlayacak.

Barrow, başlıca rakibi olarak görülen eski siyasi akıl hocası 73 yaşındaki Ousainou Darboe da dahil olmak üzere beş rakiple karşı karşıya.

Oylamaya ilişkin herhangi bir kesinti bildirilmedi ve Darboe, turizme bağımlı ülkedeki destekçilerini sakin kalmaya çağırdı.

"Unutmayın, turizm sezonundayız, bu ülkede en ufak bir rahatsızlık tüm turistleri kaçırır" dedi.

En küçük anakara Afrika ülkesi

Anakara Afrika'nın en küçük ülkesi olan Gambiya'da 2,5 milyonluk nüfusa sahip yaklaşık bir milyon kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Sandıklar açılmadan önce görevliler, sandıkların boş olduğunu göstermek için sandıkları dışarı taşıdı.

Diğer adaylar arasında Jammeh yönetiminin suistimallerini kronikleştiren Gambiya Hakikat, Uzlaşma ve Tazminat Komisyonu'nun baş danışmanı olarak görev yapan Essa Mbye Faal ve 2016'da üçüncü olan ve Jammeh tarafından desteklenen Mama Kandeh vardı.

Kampanya Perşembe günü sona ererken, yüzlerce sevinçli Barrow destekçisi son bir miting için Banjul şehir merkezinde toplandı ve Gambiya 22 yıllık Jammeh yönetimini arkasına koymaya çalışırken başka bir Barrow döneminin istikrarı güvence altına alacağını umdu.

Ancak eleştirmenler, Barrow'un 2016'da kazandıktan sonra yalnızca üç yıl hizmet etme taahhüdünde nasıl geri adım attığını göstererek sözlerini tutmadığını söylediler. Barrow, anayasanın onun tam beş yıllık bir görev süresi tamamlamasını gerektirdiğini savundu.