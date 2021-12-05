CNN, Kardeşinin Taciz Skandalındaki Rolü Nedeniyle Chris Cuomo'yu Kovdu

CNN, erkek kardeşi eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz iddialarıyla başa çıkmasına yardım etme çabalarıyla ilgili bir soruşturma sırasında haber spikeri ve muhabiri Chris Cuomo'yu görevden aldı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, ağ, Cuomo'nun kardeşinin davasına karışmasıyla ilgili soruşturması sırasında "ek bilgilerin" ortaya çıktığını söyledi.

CNN'nin en çok izlenen prime-time haber programına ev sahipliği yapan 51 yaşındaki Cuomo, Salı günü askıya alınmıştı.

Mayıs ayında, erkek kardeşine iddiaları halkla ilişkiler perspektifinden nasıl ele alacağını tavsiye ederek kablolu haber ağının bazı kurallarını çiğnediğini itiraf etmişti.

63 yaşındaki Andrew Cuomo, birden fazla cinsel suistimal iddiasının ardından Ağustos ayında valilikten istifa etmek zorunda kaldı. Herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.

CNN yaptığı açıklamada, “Chris Cuomo, kardeşinin savunmasına katılımı hakkında ortaya çıkan yeni bilgilerin daha fazla değerlendirilmesi için bu hafta başlarında askıya alındı” dedi.

"İncelemeyi yürütmek için saygın bir hukuk firmasını tuttuk ve derhal geçerli olmak üzere onu feshettik" diye ekledi.

Ağ, yeni bilgiler hakkında ayrıntı vermedi.

Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"CNN'deki zamanımın böyle bitmesini istemiyorum ama kardeşime neden ve nasıl yardım ettiğimi size zaten söyledim" dedi.

Gazetecilikte, birinin konumunu kişisel bir davayı savunmak veya kişisel nedenlerle soruşturma yürütmek için kullanması etik ihlali olarak kabul edilir.

Chris Cuomo, New York Başsavcısı Letitia James'in dava ve davaya dahil olan kadınlar hakkında bilgi edinmek için haber medyasında kendi kaynaklarını kullanmaya çalıştığı metin ve diğer mesajları göstermesinden sonra başlangıçta askıya alındı.

Andrew Cuomo'yu kabahatli cinsel suçla suçlayan bir suç duyurusu 29 Ekim'de New York'ta bir mahkemede yapıldı.

Bir Demokrat olan Andrew Cuomo, geçen yıl COVID-19 salgını sırasında New York'un pandemi ile nasıl başa çıktığına ilişkin brifingleriyle ulusal bir ün kazandı ve o zamanlar genellikle kardeşinin programında yer aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir noktada bodrumunda kendini tecrit eden Chris Cuomo, kardeşinin diğer muhabirler için düzenlediği bir brifinge neredeyse katılmıştı.

İki kardeşin babası, merhum Mario Cuomo da New York valisi olarak görev yaptı.