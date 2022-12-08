Galatasaray'da büyük kabus! Taraftarlar şoke olacak! Hepsini kaybettiler

Süper Lig’de kurduğu iddialı kadroyla son haftalarda uyumu arttıran, performansını yükselten ve seri galibiyetler almaya başlayan Galatasaray, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında moralli girmişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 1 aylık sürede sarı-kırmızılılar için işler hiç yolunda gitmedi.

SAKATLIKLAR BEL BÜKECEK

Aslan’ın ilk kaybı, takımın maestrosu Sergio Oliveira oldu. Portekizli yıldız, 28 Kasım’da antrenmanda sakatlandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi. Oliveira’nın sahalardan 1 ay uzak kalacağını Teknik Direktör Okan Buruk açıkladı. Oliveira, hızla tedaviye başladı ve 15. haftada yapılacak İstanbulspor maçına yetişmeye çalışıyor.

Galatasaray’a ikinci şoku ise takımın yıldız santrforu Mauro Icardi’den geldi. 30 Kasım’da yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakan 29 yaşındaki golcünün MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi. Arjantinli golcü de Oliveira gibi 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Cimbom’un 6 Aralık’ta evinde Villarreal ile yaptığı hazırlık maçında ise üçüncü kötü haber Yunus Akgün’den geldi. Milli araya girildiğinde özel kondisyonerle çalışmalar yapan, 5 Aralık’ta sözleşmesini uzatan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık maçında diz yan bağlarında zorlanma meydana geldiği açıklandı. Yunus da diğer arkadaşları gibi en az 4 hafta formasından uzak kalacak.

YÜKSEK FORMUNU YİTİRDİ

Galatasaray, 3 futbolcusunu sakatlığa kurban etmesinin yanında maç ritmini de kaybetti… Sarı-kırmızılılar, önce Rayo Vallecano’ya 1-0, sonra Villarreal’e evinde oynamasına rağmen 4-3 mağlup olarak formunu kaybettiğini gösterdi. Cimbom’da yedek kaleci konumunda olan Okan Kocuk’un yediği goller de taraftarların tepkisini çekti. 27 yaşındaki eldiven, Muslera’nın cezalı olması nedeniyle İstanbulspor maçına ilk 11’de başlayacak ve taraftarlar bu durumdan endişe duyuyor.

“MUSLERA CEZA ALIR MI?” KORKUSU

Uruguay’ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına rağmen süre almayan Fernando Muslera, ülkesinin turnuvaya veda ettiği maçta hakeme büyük tepki göstermişti. Uruguay, H Grubu son maçında Gana’yı 2-0 yenmesine rağmen 1 gol daha az attığı için elenmişti. Maçta Cavani’nin penaltısını vermeyen Alman hakem Daniel Siebert’e maç sonu yoğun şekilde itiraz eden Muslera’nın ceza alacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın ceza alması halinde lig maçlarında yer alamama ihtimali yüzünden endişe duyuyor…

NELSSON VE TORREİRA SÖNÜK KALDI

Galatasaray, Dünya Kupası’nda milli takımlara 5 futbolcu gönderdi. Bu isimler arasında Uruguaylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Danimarkalı Victor Nelsson, İsviçreli Haris Seferovic ve Belçikalı Dries Mertens yer aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 24 yaşındaki Nelsson ve 26 yaşındaki Torreira’nın yıldızını parlatmasını umuyordu.

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