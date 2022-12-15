Galatasaray transferde ters köşe oldu! Brezilyalı milli futbolcu rest çekti

Defansif bir orta saha oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de kariyerini sürdürüyor. Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama yakın zamanda futbolcuyu kadrosuna katabilmek için önemli hamleler yaptı. Galatasaray’la da anılan futbolcunun yüksek maliyeti transferin askıya alınmasına sebebiyet verdi. Benzer durum Sarı-Kırmızılılar için de geçerli.

FUTBOLCUNUN SON TALEBİ 4.5 MİLYON DOLAR

Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın yöneticilerinden Paulo Bracks, oyuncunun bonservisiyle alınmasının zor olması sebebiyle kiralama seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. Ancak; oyuncunun yüksek gelir beklentisi de işleri zorlaştıran etkenlerden biri oldu. Gustavo Cuellar’ın sezon başına yıllık talebi 4.5 milyon dolar seviyesinde. Bu talepten sonra Brezilya kulüplerinin birçoğu Cuellar’ın transferini askıya aldı.

CUELLAR’I İSTEYEN KULÜPLER

2022 yılında futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Brezilya kulüpleri arasında Atletico Mineiro, Corinthians, Fluminense, Gremio, Internacional, Santos ve Sao Paulo yer almıştı. Cuellar, Galatasaray ile de sıkça anıldı.

CUELLAR, GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Galatasaray açısından Cuellar’ın transferi çıkmazda. Oyuncunun kiralanması yönündeki opsiyonun masada olup olmayacağı ise yönetim ve teknik direktör Okan Buruk’un inisiyatifinde olacak. Okan Buruk özellikle devre arasındaki transferlere yüksek maliyet ödenmesine sıcak bakmıyor. Futbolcu bu sezon Al Hilal ekibinde 6 maçta oynadı ve skora katkı yapamadı. Futbolcunun Al-Hilal'den ayrılmak istediği biliniyor.

