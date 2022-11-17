Galatasaray gemileri yaktı! O yıldız Ocak ayında geliyor! Yüz yılın transferi olur!

Ülkesi Belçika adına Kuveyt'te Mısır ile oynayacakları özel maça odaklanan Hazard, transfer için de dikkati çeken ifadeler kullandı.

"OCAK AYINDA AYRILMAM İMKANSIZ"

İspanya'dan Marca'ya açıklamalar yapan Eden Hazard, "Ocak ayında Real Madrid'den ayrılmam imkansız görünüyor. Çünkü ailem burada ve Madrid şehrini de seviyorum" ifadelerini kullandı. Ancak; 31 yaşındaki futbolcu yaz transfer dönemi için ise açık kapı bıraktı.

"YAZ DÖNEMİNDE OLABİLİR"

Galatasaray'ın dışında İngiliz ekibi Newcastle United ile de anılan Belçikalı yıldız, "Yaz transferinde ayrılık olabilir. Sözleşmem 1 yıl daha var ve kulübün kararına da saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Yıldız oyuncu, Mısır ile oynayackaları özel maç öncesi de gazetecilere açıklamalar yaptı. Hazard, "İyi bir ritim yakalayamadığım için son aylarım çok zorlu geçti. Kendimden şüphe duymuyorum ama dış dünyanın şüphe duyduğunu anlıyorum" dedi.

"ESKİ RİTMİMİ ÖZLÜYORUM"

Fiziksel olarak ne durumda olduğunun sorulması üzerine ise kaptan Hazard, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette başarılı olduğum ritmi özlüyorum. Bu yüzden Mısır ile oynayacağımız hazırlık maçı önemli. Sonra Katar'daki ilk maçta 11'de olmak istiyorum" ifadesini kullandı.