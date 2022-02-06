Kraliçe II. Elizabeth'in Jübilesi ve 70 Yıllık Saltanatı

Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık'ın en uzun süre hüküm süren kraliyet üyesi ve tarihteki en uzun süre hüküm süren hükümdarları arasında yer alıyor.

6 Şubat, 70 yıl önce 1952'de babası Kral George VI'nın ölümünün ardından tahta çıkarken kraliçenin platin jübilesini işaret ediyor.

Haziran 1953'te Elizabeth resmi olarak İngiltere kraliçesi ve o zamanlar yedi İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin kraliçesi olarak taç giydi.

Platin jübile, haziran ayında İngiltere'de kutlanacak, çünkü insanlar günü sokak partileri ve uzun bir hafta sonu ile kutlayacak.

İngiliz tahtına veraset

Kraliçe II. Elizabeth, 1917 yılında kraliyet ailesi tarafından kabul edilen resmi adı olan Windsor Hanedanı'nın üçüncü hükümdarıdır.

Kral George VI'nın çocuklarının en büyüğü ve bir sonraki yönetim sırası olan tahta çıktığında 25 yaşındaydı. İngiliz tahtına kimin bir sonraki kral veya kraliçe olacağını belirler. İniş, din ve primogeniture'a göre karar verilmiştir.

I. James'in torunu Prenses Sophia'nın Protestan torunları tahta girmeye hak kazandı. Müstakbel hükümdar da İngiltere Kilisesi ile "komünyonda" olmalıdır.

Daha önce, genç erkek varisler büyük kızlarını yerinden ederek tahta katıldılar. Ancak 2013 yılında kadın mirasçılara veraset çizgisinde eşit haklar sağlayan bir yasa çıkarılmıştır.

İngiliz tacı için mevcut veraset çizgisi:

Charles, Galler Prensi (73)

Prens William, Cambridge Dükü (39)

Prens George (8)

Prenses Charlotte (6)

Prens Louis (3)

9 Eylül 2015'te Kraliçe Elizabeth, 63 yıldan fazla hüküm süren büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'yı sollayarak İngiltere'nin en uzun süre iktidarda kalan hükümdarı oldu.

Siyasi dönüm noktaları

Kraliçe Elizabeth'in 70 yıllık iktidarı boyunca İngiltere'yi 14 farklı başbakan yönetti.

Kraliçe, seçilmiş başbakanların onaylanmasında önemli bir rol oynar ve onlarla düzenli olarak tanışır. Ancak, hükümdar siyaset konularında tarafsız kalmalıdır ve sözleşme gereği seçimlerde oy kullanmaz.

Kraliçe tahta geçtiğinde Winston Churchill, anlaşma yaptığı ilk başbakandı. Churchill 1965'te öldüğünde kraliçe, ailesinden önce cenazesine geldiğinde kraliyet protokolünü çiğnedi.

Kraliçe'nin iktidarı boyunca, Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan Irak Savaşı'na ve İngiltere'nin AB'den çıkışına kadar birçok önemli kraliyet, ulusal ve dünya olayı meydana geldi.

2011 yılında kraliçe, bir hükümdarın İrlanda'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştirdi ve ülkelerin dolu tarihi ilişkileri göz önüne alındığında İngiliz ve İrlanda tarihinde önemli bir an oldu.

2021 yılında kraliçenin 73 yıllık kocası Prens Philip vefat etti. Çift 1947'de evlendi ve kraliçe onu "gücü ve kalışı" olarak tanımladı.