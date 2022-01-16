İngiltere Vatandaşının Teksas Sinagogunu Rehin Alan Kişi Olduğu Belirlendi

ABD yetkilileri, bir FBI SWAT ekibi binaya baskın yapmadan önce 10 saat boyunca Teksas sinagogunda dört kişiyi rehin alan ve Başkan Joe Biden'ın “bir eylem eylemi” olarak adlandırdığı gergin bir soğukluğu sona erdiren 44 yaşındaki bir İngiliz vatandaşını tanımladı.

FBI, adamın Cumartesi gecesi dört rehinesinin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasının ardından öldürülen 44 yaşındaki Malik Faysal Ekram olduğunu belirledi.

FBI yaptığı açıklamada, olaya başka birinin karıştığına dair bir belirti olmadığını söyledi. Saldırı için olası bir neden sağlamadı.

FBI ve polis sözcüleri, Cumartesi gecesi Fort Worth yakınlarındaki Beth İsrail Cemaati'ndeki soğukluk sona erdiğinde Akram'ı kimin vurduğuna ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.

Akram'ın, hizmetlerin Facebook'ta canlı yayınında atıp tuttuğu ve Afganistan'da ABD Ordusu subaylarını öldürmeye çalışmaktan hüküm giyen Pakistanlı bir sinirbilimcinin serbest bırakılmasını talep ettiği duyulabiliyordu.

Dallas TV istasyonu WFAA'dan gelen bir video, insanların sinagogda bir kapıdan kaçtığını ve ardından birkaç saniye sonra elinde silah tutan bir adamın aynı kapıyı açmadan önce dönüp kapıyı kapatmasını gösterdi. Birkaç dakika sonra, birkaç el silah sesi ve ardından bir patlama sesi duyuldu.

Katledilen sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.'ın mirasını onurlandırmak için First Lady Jill Biden ile Philadelphia'da bulunan Biden, Teksas, Colleyville'deki olayın "bir terör eylemi olduğunu" söyledi.

Biden, "İddiaya göre tüm gerçeklere sahip değilim, başsavcı da yok ama iddiaya göre silahları sokaktan aldığı iddia ediliyor" dedi.

“İndiğinde onları satın aldı ve görünüşe göre bildiğimiz bombalar yoktu… Görünüşe göre ilk geceyi bir evsizler barınağında geçirdi. Henüz tüm ayrıntılara sahip değilim, bu yüzden daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum” dedi.

Sorumlu FBI Özel Ajanı Matt DeSarno, rehinecinin özellikle Yahudi toplumuyla doğrudan bağlantılı olmayan bir konuya odaklandığını ve adamın daha geniş bir planın parçası olduğuna dair hemen bir işaret olmadığını söyledi. Ancak DeSarno, ajansın soruşturmasının "küresel erişime sahip olacağını" söyledi.

Akram'ın neden sinagogu seçtiği belli değildi.

FBI Dallas sözcüsü Katie Chaumont, polisin ilk olarak saat 11:00 civarında sinagoga çağrıldığını ve bunun hemen ardından çevredeki mahalleden insanların tahliye edildiğini söyledi. Cumartesi gecesi bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi sinagoga baskın düzenledi ve Sabbath hizmetini bozan ve haham ile diğer üç kişiyi rehin alan silahlı adam tarafından polisle 10 saatlik bir soğukluk sona erdi.

Bir rehine altı saat tutulduktan sonra zarar görmeden serbest bırakıldı ve geri kalan üçü daha sonra FBI ekibi tarafından güvenli bir şekilde serbest bırakıldı. Pazar günü, İngiltere dışişleri bakanı Liz Truss sinagogda rehin alınmasını "terörizm ve antisemitizm eylemi" olarak kınadı.

Truss, Twitter'da "Nefret yayanlara karşı vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini savunmada ABD'nin yanındayız" dedi. Teksas'taki rehine olayı münferit bir olay gibi görünüyordu, ancak New York'taki ve ülkenin başka yerlerindeki sinagoglar, yanıt olarak güvenliği artırdı.