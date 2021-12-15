Fransız Kuvvetleri Yaklaşık Dokuz Yıl Sonra Mali'nin Timbuktu'sunu Terk Etti

Fransız kuvvetleri Timbuktu şehrini terk etti; bu, eski sömürge gücünün ülkenin bazı bölgelerini işgal eden savaşçıları geri püskürtmeye yardımcı olan bir askeri müdahaleden yaklaşık dokuz yıl sonra kuzey Mali'deki varlığını azalttığının en son işareti.

2 Şubat 2013'te Timbuktu'da eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa'nın Mali'deki askeri harekâtının başladığını ilan etti. Salı günü, Fransız bayrağı indirildi ve Mali bayrağı, Fransa'nın birliklerini çekmeye başlamasının ardından yaklaşık 150 askerden oluşan bir gücün kaldığı bir askeri üsteki yerine kaldırıldı.

Fransa'nın Mali'deki Barkhane Operasyonu askeri harekâtının başındaki General Etienne du Peyroux, yeni kamp komutanıyla el sıkıştı ve bir Fransız askeri uçağı alçaktan geçerken ona büyük bir tahta anahtar teklif etti.

Du Peyroux, Fransa'nın "farklı bir şekilde mevcut olacağını" söyledi. “Barkhane Operasyonunun nihai amacı bu: Mali'nin kaderini kendi ellerine almasına izin vermek… ama her zaman ortaklık içinde.”

Yeni Malili komutan herhangi bir yorumda bulunmadı.

Fransız ordusu yaptığı açıklamada, Mali ordusunun orada kalıcı olarak konuşlandırılan yaklaşık 2.200 Birleşmiş Milletler barış gücüne ek olarak “Timbuktu'da güçlü bir garnizon” bulundurduğunu vurguladı.

Mali, 2012 yılında ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı bir hareket olarak başlayan, ancak orta ve kuzey bölgelerde kontrol için jokey yapan çok sayıda silahlı gruba dönüşen bir çatışmadan rahatsız oldu.

Savaş, Burkina Faso ve Nijer de dahil olmak üzere komşu ülkelere yayıldı ve bölgedeki kötüleşen güvenlik durumu akut bir insani krize yol açtı.

Fransa bu yılın başlarında, 2022'nin başına kadar Sahel bölgesinden 2 binden fazla askeri çekeceğini, askeri çabalarını isyancı operasyonlarını etkisiz hale getirmeye ve yerel orduları güçlendirmeye ve eğitmeye odaklayacağını duyurdu.

Karar, Albay Assimi Goita'nın ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak yemin etmeden önce bir yıldan kısa bir süre içinde iki darbe gerçekleştirdiği Mali'de artan siyasi istikrarsızlığın ortasında geldi.

Son aylarda, tartışmalı Wagner Grubu tarafından Mali'de tutulan paralı askerlerin olası bir konuşlandırmasına ilişkin raporlar, Fransız hükümeti ile darbeciler arasındaki zaten gergin olan bağları daha da gerdi. Artan gerilimler aynı zamanda, Paris'i artan şiddeti kontrol altına almamak ve gizli bir gündem peşinde koşmakla suçlayan Malililer arasında Fransız karşıtı duyguların yaygın olarak popüler hale geldiği bir zamanda geldi.

Fransız ordusu daha kuzeydeki Kidal ve Tessalit'teki üslerini kapatmış durumda, ancak son yıllarda operasyonların yoğunlaştığı geçici bir sınır bölgesinin yakınındaki Gao'da varlığını sürdürüyor.

Uluslararası toplum, Mali'de Şubat ayı sonuna kadar yapılacak yeni demokratik seçimler için bir son tarih belirledi, ancak bunun olmayacağına dair artan işaretler var.

Pazar günü, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olarak bilinen bölgesel blok, seçimlere hazırlanma konusunda 1 Ocak'a kadar daha fazla "somut ilerleme" sağlanmazsa Mali'nin ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.