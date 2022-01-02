Fransa, Tam Aşılı İnsanlar İçin COVID İzolasyon Süresini Kısaltacak

Fransa, COVID-19 için pozitif test eden tam aşılı kişiler için izolasyon süresini azaltacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran Pazar günü Le Journal du Dimanche gazetesine, aşıları tam olan kişilerin Pazartesi gününden itibaren 10 yerine sadece yedi gün tecrit etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Koronavirüs testi negatif çıkarsa beş gün sonra karantinadan ayrılabileceklerini söyledi. Ayrıca yakın temas testi pozitif olan tam aşılanmış kişiler için karantina uygulanmayacaktır. Ancak aşısı olmayan ve testi pozitif çıkanlar, "aynı şartlar altında yedi gün sonra tecritten çıkma olasılığı ile 10 gün boyunca kendi kendini tecrit etmek zorunda kalacaklar" dedi Veran.

Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler de, personel eksikliği nedeniyle endüstrilerdeki kesintileri önlemek amacıyla bu hafta COVID-19 için izolasyon süresini beş güne indirdi. Fransa Sağlık Bakanlığı, kurallardaki değişikliklerin "Fransa'da Omicron varyantının yayılmasının son derece hızlı evrimini hesaba katma" ihtiyacına yanıt verdiğini söyledi.

İzolasyon sürelerini azaltma kararının “sosyoekonomik yaşamı korurken virüsün kontrol edilmesini sağlamayı amaçladığını” söyledi. Ek olarak, "eldeki ilk virolojik verilerin" "Omicron'un kuluçka süresinin önceki varyantlardan daha hızlı göründüğünü ve izolasyon uzunluğunda olası bir azalmayı desteklediğini" gösterdiğini söyledi.

Fransa Cumartesi günü, pandeminin patlak vermesinden bu yana 10 milyondan fazla COVID-19 vakası bildiren dünyada altıncı ülke oldu. Sağlık yetkilileri, 24 saatlik bir süre içinde 219.126 yeni teyit edilmiş vaka bildirdi ve bu, ülkenin 200.000'den fazla vaka kaydettiği üst üste dördüncü gün. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yılbaşı Gecesi konuşmasında, önümüzdeki birkaç haftanın zor olacağını söyledi, ancak virüsü kontrol altına almak için yeni kısıtlayıcı önlemler almayı bıraktı.