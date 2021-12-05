Fransa, Lübnan Krizini Çözmek İçin Suudi Arabistan İle Birlikte Çalışacak

Fransa ve Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Najib Mikati ile ortak bir telefon görüşmesi yaptı ve bu, Riyad ile Beyrut arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik krizin çözülmesinde önemli görülen bir jest.

Görüşme Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a yaptığı gezilerin ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği sırada yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşını eleştiren bir hükümet bakanına kızan krallık ve diğer Körfez ülkeleri, geçen ay Beyrut'taki büyükelçilerini geri çekti. Bakan Cuma günü istifa etti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan Macron, gazetecilere verdiği demeçte, Riyad'ın kısa vadede finansal olarak yeniden devreye girme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

"Bu nedenle, şimdi bunu ikimiz arasında bir araya getirmek için çok somut bir şekilde çalışacağız" dedi.

Macron, Mikati ile yaptığı görüşme sırasında kendisi ve Prens Salman'ın "Suudi Arabistan ve Fransa'nın tamamen taahhütte bulunmak istediği açık bir mesaj" ilettiklerini söyledi.

Macron, krallıktan ayrılmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, "Lübnan halkını desteklemeye kendimizi adamak istiyoruz ve bu nedenle ticari ve ekonomik yeniden açılmanın gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz."

Lübnan hükümetinin de normal bir şekilde çalışabilmesini ve dolayısıyla bir an önce toplanmasını ve faydalı reformlar gerçekleştirmesini istiyoruz” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı, Fransa ve Suudi Arabistan'ın, hükümetteki başarısızlıklar ve yaygın yolsuzluğun neden olduğu ekonomik bir krizle karşı karşıya olan Lübnan'a temel insani yardım sunmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Mikati, Prens Selman ve Macron'la yaptığı görüşmenin Körfez'deki ülkelerle ilişkileri düzeltme yolunda "önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Lübnan kabinesi Facebook'ta yaptığı açıklamada, Mikati'nin hükümetinin reform yapma taahhüdünü vurguladığını söyledi.

Bu, Macron'un bir zamanlar Fransız himayesindeki bir ulus olan Lübnan'a yardım etmeye çalışmak için yaptığı başka bir müdahaleye işaret ediyordu. Bu aynı zamanda Mikati'nin Eylül ayında göreve başlamasından bu yana Suudi veliaht prensi ile Lübnan başbakanı arasındaki ilk görüşme oldu.

Macron, Paris'e dönüşünde Lübnanlı mevkidaşı Michel Aoun'u arayacağını söyledi.

Macron, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizi çözmek için uluslararası çabalara öncülük etti. Ancak bir yıldan fazla bir süredir siyasi sermayesinin büyük bir kısmını bu konuya yatırmasına rağmen, şu ana kadar ülkenin çekişen politikacılarını hayati dış yardımın kilidini açacak ekonomik reformları gerçekleştirmeye zorlamada başarısız oldu.

Ekim ayında Riyad, Riyad'ın "terörist" bir örgüt olarak gördüğü Hizbullah hareketinin müttefiki George Kordahi'nin açıklamalarının ardından Lübnan'ın krallık elçisini sınır dışı etmiş, Beyrut büyükelçisini geri çağırmış ve Lübnan ithalatını yasaklamıştı. Bunu BAE ve Bahreyn izledi.

Kordahi Cuma günü istifa ettiğinde, anlaşmazlığın sona ermesine yardımcı olmak için ülkesinin çıkarına hareket ettiğini söyledi. İran destekli Hizbullah, Lübnan siyasetinin en güçlü oyuncularından biri.

Suudi Arabistan ve İran, derin bir ekonomik krizle mücadele eden ve bölgesel ve uluslararası bağışçılardan umutsuzca finansal desteğe ihtiyaç duyan Lübnan da dahil olmak üzere bölgede uzun süredir nüfuz mücadelesi veriyor.