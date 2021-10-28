Fransa, İngiltere'ye Yaptırım Tehdidinde Bulundu

Fransa, deniz ürünleri ithalatının yasaklanması ve Brexit sonrası “kayıp” balıkçılık lisansları üzerine tırmanan bir tartışmanın ortasında ticareti kesintiye uğratmak da dahil olmak üzere İngiltere'ye karşı olası yaptırımlar konusunda uyardı.

Misilleme önlemleri, on Avrupa ülkesinin İngiltere hükümetinin yaklaşımını kınamak için Fransa'ya katılmasından ve balıkçıların lisans alması için belirlenen yüksek engellerin - Brexit anlaşmasının ötesine geçtiğini söyledikleri - hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından geldi.

Bu ayın başlarında, Emmanuel Macron hükümeti de enerjiyi, “enerji kaynaklarımıza bağlı” olan İngiliz hükümetine “baskı yapmanın” bir yolu olarak kullanmakla tehdit etti.

Londra daha fazla lisans vermezse, Paris gümrük kontrollerini artırabileceğini ve "Fransa'ya getirilen ürünler üzerinde sistematik gümrük ve sıhhi kontroller ve deniz ürünlerinin yasaklanması" dahil ticareti bozabileceğini öne sürdü.

Reuters haber ajansına göre, hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Fransa'nın Perşembe günü kamuoyuna açıklanabilecek ve lisanslarda ilerleme kaydedilmediği takdirde gelecek hafta yürürlüğe girebilecek olası yaptırımların bir listesini hazırladığını söyledi.

"Sabrımız sınırlarına ulaşıyor" dedi ve İngiltere'nin "Brexit anlaşmasına pabuçlarını silmesine" izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Bu ayın başlarında konuşan Fransız Avrupa bakanı Clement Beaune, bölgenin balıkçı filoları üzerindeki kısıtlamalardan bıktığını söyledi ve diplomatik kanallar bir çözüm bulamazsa "önlemler alacağız" uyarısında bulundu.

Fransız bakanın sert yorumları, Fransız balıkçı filolarının bir İngiliz Kraliyetine bağlı olan Jersey çevresindeki karasularına erişimi konusundaki bir tartışma tarafından tetiklendi.

Geçen yıl üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmaya göre, AB balıkçıları daha önce bölgede çalıştıklarını kanıtlayabilirlerse Birleşik Krallık sularına erişmeye devam edebilirler.

The Times'a göre, Bay Attal, Fransa'nın lisansların yaklaşık "yüzde 50'sinin" "kayıp" olduğunu belirterek, "Bu kabul edilemez bir durum ve sabrımızın tükendiğini açıkça söylüyorum" uyarısında bulundu.

Ancak İngiltere hükümeti, "balıkçılık ruhsatlarının yüzde 98'inin verildiğini" vurguladı ve şunları ekledi: "Sağladıkları kanıtlara dayanarak daha fazlasını vermek için Fransız hükümetiyle çalışmaya devam ediyoruz".