Fransa Dışişleri Bakanı, Rus Paralı Askerlerini Mali'yi 'Yağmalamakla' Suçladı

Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus özel askeri yüklenicisi Wagner Group'u, bölgede silahlı gruplarla savaşmak için bölgeye yerleştirilen Avrupa güçlerinin kaderi de dahil olmak üzere, Paris ile ülkenin askeri hükümeti arasında son haftalarda artan gerilimler nedeniyle Mali'nin kaynaklarını yağmalamakla suçladı.

ABD ordusu geçen hafta yüzlerce Wagner personelinin Sahel eyaletinde olduğunu tahmin etti, ancak ülkenin yönetici ordusu bunu reddetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Mali'nin Albay Assimi Goita liderliğindeki ordusunun Ağustos 2020'de bir darbe düzenlemesinden bu yana keskin bir şekilde kötüleşti.

Eski sömürge gücü Fransa'nın, ilk olarak 2012'de ortaya çıkan bir isyanı bastırmak için mücadele eden Sahel eyaletinde konuşlandırılmış binlerce askeri bulunuyor.

Le Drian, Wagner paralı askerlerinin "Rusya tarafından silahlanmış ve Rus lojistiği eşliğinde eski Rus askerleri" olduğunu söyledi.

“Şu anda cuntayı korumak karşılığında ülkenin kaynaklarına yardım ediyorlar. Mali'yi yağmalıyorlar” dedi.

Birleşmiş Milletler, Fransa ve yerel gruplar Wagner Grubu'nun Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de bulunduğunu söylüyor.

Le Drian, “Wagner, Rusya'nın Afrika'daki etkisini güçlendirmek için bazı devletlerin zayıflıklarını kendini yerleştirmek için kullanıyor” diye ekledi, ancak bunun bölgedeki Avrupalıların yerini almaya çalışmadığını söyledi.

Fransız dışişleri bakanı, Mali'nin yöneticileri bu hafta Danimarkalı askerlerden oluşan bir birliği sınır dışı etmeyi başardıktan sonra, silahlı gruplarla savaşmak için bölgede konuşlandırılan bir Avrupa gücüne ne olacağını söylemedi .

Le Drian, "Ne tür bir yanıtın gerekli olduğunu görmek için ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

Terörle mücadelemiz devam etmeli - ama muhtemelen farklı koşullar altında" diye ekledi.

Bunun Mali'den çekilme anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Bunu söylemedim" yanıtını verdi.

Mali dışişleri bakanı Abdoulaye Diop Cuma günü, ülkenin askeri ağırlıklı hükümetinin Fransa ile ilişkileri konusunda "hiçbir şeyi dışlamadığını" söyledi.