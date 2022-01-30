DR Kongo Mahkemesi BM Uzmanlarının Öldürülmesi Nedeniyle 51'i Ölüme Mahkum Etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bir askeri mahkeme, sorunlu bir merkezi bölgede 2017'de iki Birleşmiş Milletler uzmanının öldürülmesiyle ilgili toplu bir davada, bazıları gıyabında 51 kişiyi ölüme mahkum etti .

DRC'deki cinayet davalarında ölüm cezası sıklıkla telaffuz edilir, ancak ülke 2003'te infazları moratoryum ilan ettiğinden beri rutin olarak ömür boyu hapse çevriliyor.

Diplomatları ve yardım camiasını sarsan cinayetlerle ilgili olarak dört yıldan fazla bir süredir düzinelerce insan yargılanıyor, ancak bölümle ilgili önemli sorular cevapsız kalıyor.

İsveçli Zaida Catalan ve Amerikalı Michael Sharp, Mart 2017'de orta Kasai bölgesinde hükümet güçleri ile silahlı bir grup arasındaki şiddeti araştırırken, silahlı adamlar tarafından yolda durdurulup bir tarlaya girip öldürüldüler.

Cesetleri, kaybolduktan 16 gün sonra 28 Mart 2017'de bir köyde bulundu. Kongolu yetkililer cinayetlerden Kamuina Nsapu silahlı grubunu sorumlu tuttular.

Kasai bölgesinde 2016 yılında yerel bir geleneksel şefin öldürülmesiyle tetiklenen huzursuzluk çıkmıştı.

Çatışma 2017 ortalarında sona ermeden önce yaklaşık 3.400 kişi öldü ve on binlerce kişi evlerini terk etti.

Ölüm cezası

Kananga'daki askeri mahkemedeki savcılar, 22'si firari ve gıyabında yargılanan 54 sanıktan 51'inin ölüm cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Suçlamalar “terörizm” ve “cinayet”ten “isyan hareketine katılma” ve “yaralama yoluyla savaş suçu eylemi”ne kadar uzanıyordu.

Olayların resmi versiyonuna göre, Kamuina Nsapu yanlısı silahlı savaşçılar, çifti kayboldukları gün 12 Mart 2017'de öldürdü.

Ancak Haziran 2017'de BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapor, cinayetleri devlet güvenlik görevlilerinin karışmış olabileceği “önceden tasarlanmış bir kurulum” olarak tanımladı.

Duruşma sırasında savcılar, savaşçıların cinayetleri, tarikatın ordunun kendilerine yönelik saldırılarını engelleyememekle suçladığı BM'den intikam almak için işlediğini öne sürdü.

Eğer öyleyse, sözde eylemi emredenler, maraton işlemleri boyunca tespit edilmedi.

Başlıca sanıklar arasında, savcıların milislerle işbirliği yaparak onlara mühimmat sağladığını söylediği bir albay Jean de Dieu Mambweni de vardı. Suçlamaları reddetti ve avukatları davanın bir tuzak olduğunu söylüyor.

Mambweni başlangıçta ölüm cezasına çarptırılanlar arasındaydı, ancak bunun yerine “emirlere itaatsizlik ve tehlikedeki bir kişiye yardım etmeme” nedeniyle sadece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunma ekibi karara itiraz edeceğini söyledi.