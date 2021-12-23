Fransa Başbakanı, Omicron'un 'Yıldırım' Gibi Yayıldığını Söyledi

Fransız makamları, enfeksiyonların artması ve hükümetin başka bir karantinadan kaçınmaya çalışması nedeniyle tatil festivallerinden önce insanları COVID-19'a karşı aşı olmaya çağırdı.

Başbakan Jean Castex Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının Avrupa'da yayılmasını "yıldırım"a benzeterek, "Beşinci dalga geldi ve tüm gücüyle burada" dedi.

Castex ayrıca, hızlı yayılan ve oldukça bulaşıcı varyantın Ocak ayının başında Fransa'daki enfeksiyonlara hakim olmasının beklendiğini söyledi.

Tatillerde virüsün yayılmasını engellemek için hükümet, Yeni Yıl kutlamalarında halka açık konserleri ve havai fişek gösterilerini yasakladı. Ayrıca, insanları büyük toplantılardan kaçınmaya ve Noel'de toplanan aile üyelerinin sayısını sınırlamaya çağırdı.

Castex, "Ne kadar az olursanız, risk o kadar düşük olur" dedi.

Fransa ayrıca, Omicron'un rekor sayıda koronavirüs vakasının arkasında olduğu Birleşik Krallık da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği dışından ülkeye seyahati keskin bir şekilde kısıtladı.

Yetkililer, İngiltere'den Fransa'ya seyahat nedenlerinin sınırlarını, 24 saatten daha eski bir virüs testinin negatif olduğunu ve Cumartesi gününden itibaren varışta 48 saatlik zorunlu izolasyonu duyurdular.

Paris'ten bildiren Al Jazeera'dan Natacha Butler, Fransız hükümetinin Birleşik Krallık'taki durumu "çok endişeli" izlediğini söyledi.

"Orada çok sayıda COVID-19 enfeksiyonu ve özellikle Omicron varyantının yayılmasını görüyorlar" dedi. "Fransa'da kayıtlı Omicron vakaları olmasına rağmen, hükümet yapmaları gerekenin bulaşmayı yavaşlatmaya çalışmak olduğunu söylüyor. Ve bu, yapmaya çalıştıkları yollardan sadece biri.”

Cumartesi günü, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Omicron'un artık ülkedeki yeni teyit edilmiş COVID-19 vakalarının yüzde 10'undan sorumlu olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Fransız yetkililer ayrıca, aileler Noel için bir araya gelmeden önce mümkün olduğu kadar çok destekleyici çekim yapmak için büyük bir baskı da dahil olmak üzere aşıları hızlandırdı. Castex, sağlık yetkililerinin ikinci ve üçüncü atış arasındaki farkı önceki beşten dört aya indirdiğini söyledi.

Fransa'nın bisiklet bisiklet takımının evi olan ve şimdi bir kez daha ülkenin en büyük aşı merkezi olan Paris'teki Ulusal Velodrome, tatil için eve gitmeden veya son dakika alışverişi yapmadan önce insanlarla dolup taşıyordu.

Geçen hafta günde ortalama 50.704 enfeksiyon ve yalnızca Perşembe günü 60.866 enfeksiyonla, insanlar sağlıklarını riske atmaya ve sevdiklerinin güvenliği için risk almaya istekli olmadıklarını söyledi.

Doktora öğrencisi Nilo Schwencke, "Güvenli olmak için" dedi.

Coralie Vieville, aşı almak için Cuma günü gelmeden önce, Noel için toplanması beklenen 40 aile üyesiyle, kimin aşılı olup olmadığını belirlemek için bir dosya paylaştığını söyledi. "İşte böyle hazırlanıyoruz," dedi Vieville. Kalabalık bir aile olduğu için, "Bunu yapmak ve mümkün olduğunca az risk olduğundan emin olmak oldukça önemli" dedi.