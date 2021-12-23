Katar, 2021 Ulusal Günü'nü FIFA Arap Kupası Finali Öncesinde Kutladı

Katar, Ulusal Gün kutlamalarını başkent Doha'nın sahilinde açık gökyüzü altında bir sabah geçit töreniyle açtı.

Cumartesi günü binlerce vatandaş ve bölge sakinleri milli marş, 18 pompalı tüfek selamı ve gökyüzünde uçuşan askeri uçaklarla başlayan yıllık geçit törenini izlemek için akın etti.

Kara, hava ve deniz silahlı kuvvetleri, başkanlık muhafızları ve Lekhwiya güvenlik güçleri Corniche yolu boyunca yürüdü. İçişleri Bakanlığı'na bağlı sivil savunma, sahil güvenlik, sınır devriyesi ve trafik polisinden birlikler de trompet ve davul sesleri eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar bayrağını sallayan seyircileri selamlayarak Korniş boyunca yürüdü.

Şeyh Tamim Twitter'da "Ülkemiz Katar'ın Ulusal Günü'nde [Katar] halkını ve aramızda yaşayan herkesi tebrik ediyorum - ülkenin refahını artırdınız" dedi.

Bu milletin emniyette ve emniyette kalmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum” dedi.

18 Aralık tatili, Katar'ın 1878'de ülkenin kurucusu Şeyh Jassim bin Muhammed Al Thani liderliğinde birleşmesini işaret ediyor. 2007 yılından beri her yıl kutlanmaktadır.

Katar, COVID-19'un yayılmasıyla mücadele etmek için önlemleri uygulamaya devam ederken, bu yıl yalnızca davetiye almış olanların - yaklaşık 9.500 kişinin - seyirci olmasına izin verildi.

Kutlama, “Ataların çayırları; Katar, 2030 Ulusal Vizyonu'nun bir parçası olarak iklim değişikliğiyle mücadele ederken küresel çevre krizini vurgulamayı amaçlıyor.

Geçit töreninde katılımcılar, Katar bayrağı şeklinde, kestane rengi ve beyazın ulusal renklerinde dikilmiş çiçeklerle kaplı küçük alanlar arasında yürüdüler.

Bu yılki kutlama, Katar'ın Cumartesi günü daha sonra gerçekleşecek olan FIFA Arap Körfez Kupası'nın son maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gerçekleşti.

Maçta Kuzey Afrikalı rakipler Tunus ve Cezayir, Doha'daki yeni Al Bayt Stadyumu'nda şampiyonluk için yarışacak. Corniche'de, oyunun sona ereceği sıralarda bir gece havai fişek gösterisi yapılması planlanıyor.

Günün erken saatlerinde Katar ve Mısır üçüncülük için yarışacak.

Turnuva, Orta Doğu'da ilk kez gerçekleşecek olan gelecek yılki Dünya Kupası için bir test etkinliğidir.

'Barış yılı'

Ulusal Gün kutlamaları aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Katar'a Haziran 2017'de uygulanan ablukanın bu yılın başlarında sona ermesinden bu yana ilk kez kutlanıyor.

Doha Corniche'den bildiren El Cezire'den Mohamed Vall, organizatörlerin bu yılki geçit töreninde askeri araçların kullanılmasına karşı karar verdiğini söyledi.

"Anlaşılır bir şekilde, buradaki mesaj, bunun bir barış yılı olduğu, bu yılın dünyaya bir güvence yılı olduğu - sadece Katar'ın abluka altındayken çok zor bir deneyimden çıktığı gerçeğiyle ilgili değil… Vall, "Dünya Kupası yılıdır" dedi.

Kutlamalar, Arap kahvesinin doğru şekilde sunulması gibi Katar gelenek ve göreneklerini öğrenen ziyaretçiler de dahil olmak üzere bir dizi etkinliği de içerecek. Katar geleneklerini ve mirasını sergileyen oyunlar da çeşitli yaşlardaki insanlar için geçerli olacak.