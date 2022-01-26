Flaş Haber Yayınlandı! Vakıfbank Devlet Destekli 0.99 Faizlerle Nakit Vereceğini Açıkladı. VAkıfbank yaptığı kampanyalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kredi alacak olan kişiler Vakıfbank'ın yaptığı bu kampanyalara katılarak düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanıyor.

Nakit sıkıntısı yaşıyorsanız ve kredi almak için düşük faiz arıyorsanız ilk aklınıza gelen banka olan Vakıfbank üzerinden hemen işlem yapabileceksiniz. Son dakika 0.99 faizlerle ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 10.000 TL için 0.99 faizle kredi alacaklar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere Vakıfbank şartları açıkladı...

Vakıfbank Kredi Şartları Nedir?

Vakıfbank kredi şartları şu şekilde...

Vakıfbank kredi alacak kişilere 0.99 faizli ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeye kadar işlem yapacak. Bu kişiler bu faizlerle kredi kullanmak istiyorsa bankadan daha önce kredi almış ve banka hesabı olması durumunda işlem yapacak. Vakıfbank 0.99 faizlerle işlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 10.000 TL için başvuru yapabilir. Daha yüksek limitlerde de bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Bunun içinde 1.77 faiz oranları ile kredi alabilirsiniz. Nakit kredi alacak kişiler emekli olması durumunda ve emekli kredisi almak istiyorlarsa bankaya emekli maaşı taşıyarak işlem yapabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen kredi işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan kişiler için ise banka 12 aylık geçmiş sigortasının olmasını istiyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 6 aylık geçmiş ve düzenli yatan sigortası olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler yeni işe başladıysa bankaya giderken kefil veya ipotek vermesi durumunda kredi onayını alabileceklerdir.

Başvuru?

Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler 0.99 faizlerle kredi almak istiyorsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi alacaklardır. 0.99 faizlerle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler banka mobil uygulaması olan VAkıf mobil uygulamasına giriş yaparak hemen kredilerini alabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi için en yakın banka şubesine giderek kredi kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.