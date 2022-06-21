Flaş Haber Geldi! SON DAKİKA Olarak Duyuruldu! Emekli haberini alan bankaya koştu! Emekliye ek ödeme. Son dakika kredi kampanyasına katılmak isteyenlere emekli olmak kaydıyla banka üzerinden hemen işlem yapabilir ve kredi alabilir. Özellikle son zamanlarda kredi almak isteyen kişiler, emekli olması durumunda maaşları üzerinden kredi almak için kamu bankalarına ve özel bankalarına başvuru yapma imkanı sağlıyor. Son dakika kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu Denizbank, TEB ve İş Bankası üzerinden alabilirsiniz.

Denizbank'tan Emekli Kredisi

Denizbank emekli olan kişilere, SMS ile işlem yapıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen bankadan yapabileceksiniz. SMS ile kredi için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyenler, 3280 numarasına mesaj atmak isteyenler, ayrıca kredinizi mobil uygulamadan da alabilirsiniz. Denizbank kredisi kullanacak olan kişiler, uygun faizlerle banka şubelerine giderek de işlem yapabileceklerdir.

TEB Emekliye kredi verecek!

TEB Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, TEB SMS ile kredi vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere, TEB ile SMS kredisi haricinde mobil uygulama üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden de kredi verilmektedir. TEB Bankası kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, banka şubelerine giderek emekli kredisini de bu bankanın şubelerinden alabileceklerdir.

İş Bankası emeklilere özel haber!

İş Bankası kredisi başvurusu yapmak için bankanın İŞ CEP uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Kredi başvurusunu yapan kişiler, İŞ CEP uygulaması üzerinden alacakları bu limitlerde 50 bin TL için 36 ay vadeye kadar kredi alacaklardır. İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli maaşını bu bankaya taşırsa, krediyi hemen aynı gün içinde İŞ BANKASI üzerinden alabileceklerdir. İş Bankası üzerinden 36 ay vadeli sadece 50 bin TL ödeniyor. 50 bin 100 bin TL arasında krediler için banka 24 ay vadeli işlem yapıyor. 100 bin TL üzerindeki kredilerde ise hem bankalar borç kapatma kredisi veriyor, hem de 12 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor.